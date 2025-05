L’Anc Ragusa organizza per domani, martedì 27 maggio, un importante incontro di aggiornamento professionale. L’appuntamento, che si terrà dalle 15 alle 19 nella sala Avis di via della Solidarietà nel capoluogo ibleo, avrà per tema le dichiarazioni dei redditi 2025 e il nuovo concordato preventivo biennale 2.0. “Si tratta – chiarisce la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto) – di una occasione fondamentale per approfondire le novità fiscali, normative e operative che coinvolgeranno professionisti, imprese e contribuenti nei prossimi anni”. Sono previsti gli interventi istituzionali, in apertura, della stessa Paolino, di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, e del presidente nazionale Anc Marco Cuchel. Il relatore, Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, si soffermerà su alcune questioni di stretta attualità per tutti i professionisti del settore. Questi alcuni degli argomenti che saranno trattati: impatto del concordato biennale sui redditi 2024; analisi della versione 2.0 del concordato (biennio 2025-2026), modifiche al regime forfettario; novità nella tassazione per le locazioni brevi; nuove sanzioni più favorevoli; novità per le dichiarazioni 2025; tassazione delle plusvalenze immobiliari con superbonus; agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato; analisi del regime premiale Isa 2025; società di comodo: operatività e redditività. “Si tratta – ancora il presidente Paolino – di un evento da non perdere assolutamente per restare aggiornati e affrontare con consapevolezza i nuovi scenari fiscali”.