“Oggi voglio raccontarvi una cosa che non dovrebbe mai accadere. Una mamma mi ha segnalato un fatto gravissimo che ha coinvolto un bambino, salvo per miracolo. A tal proposito chiedo all’Amministrazione una ricognizione di tutte le scuole, al fine di mettere in sicurezza ogni spazio scolastico della città, ho già inoltrato pec al sindaco per riportare l’accaduto”. E’ quanto denuncia la consigliera comunale Valentina Argentino.

Che continua: “Le segnalazioni dei cittadini non vanno archiviate, vanno ascoltate. Io questa voce la porto avanti, perché nessun genitore dovrebbe temere di mandare un figlio a scuola. Ecco la segnalazione:

“Volevo scriverle ciò che è successo nella scuola Pappalardo di Vittoria. Alcuni giorni fa la scuola ha ospitato i bimbi di vari istituti, per affrontare i giochi di gioventù. I ragazzi nell’attesa del loro turno rimanevano fuori a giocare nel cortile dell’istituto. Un ragazzo correndo si è ritrovato sprofondato dentro il pozzo fognario con l’acqua (acque nere e materiali di rifiuto di scarichi) fino al collo. Il tutto perché la botola era arrugginita e fragile. Fortunatamente c’erano altri bimbi che subito hanno creato l’allarme e una mamma è riuscito a tirarlo fuori da lì. È stato controllato da un’ambulanza già presente lì per portarlo direttamente al pronto soccorso. La dirigente non sapeva neanche l’esistenza del pozzo. Ora noi, le chiediamo aiuto purché questo non ricapiti più. La zona è stata recitata dopo la caduta ma non aggiustata, sicuramente se ne parlerà dopo le vacanze estive, ma il mio timore è che ancora ci sono bambini che possono passarci e cadere. Alcuni genitori, non sanno dell’esistenza di questo pozzo e i bimbi corrono e se si è troppo lontani dai compagni o dai genitori, chiunque può cadere, urlare e non essere sentito. Voglio che il mio messaggio sia letto per avvisare che bisogna stare attenti, di avvisare i nostri figli a non andarci. Questo pozzo fognario si trova tra il tendone e la serra delle piante, all’interno della scuola. State attenti, se il bimbo fosse stato più piccolo poteva annegare”.

“Io ho pubblicato il messaggio così come mi è stato chiesto dalla signora, ed ho inoltrato segnalazione all’Amministrazione comunale. Restiamo in attesa di risposte” conclude la consigliera Argentino.