Laha denunciato un automobilista 67enne per guida in stato di ebbrezza. L’uomo si era messo alla guida della propria Fiat Punto ed aveva investito alcuni veicoli in sosta. L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, aveva attirato l’attenzione di alcuni automobilisti poiché il veicolo procedeva zigzagando ed avevano prontamente segnalato l’accaduto alla polizia locale. Una pattuglia, intervenuta ha rintracciato e fermato il conducente in via Nazionale. Fin dal primo contatto, le condizioni dell’uomo facevano presagire un elevato stato di alterazione. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” per i controlli clinici, l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,59 g/L al primo test e 2,4 g/L a quello di conferma, valori ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, la polizia locale ha riscontrato a carico del 67enne ulteriori violazioni al codice della strada: la mancata revisione del veicolo, la patente di guida scaduta dal 2017 e l’assicurazione non valida. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la patente ritirata.