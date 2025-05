Incidente stradale oggi pomeriggio nell’incrocio tra via Mario Leggio e corso Vittorio Veneto. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Per fortuna danni solo ai mezzi, due utilitarie, una delle quali ha cappottato. Nulla di grave per la conducente dell’auto che ha avuto molta paura. Sul posto le pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso per diverse ore il tratto interessato al sinistro, tra via Sant’Anna e corso Vittorio Veneto, per consentire i rilievi del caso e mettere in sicurezza sia i mezzi che le persone, loro malgrado, coinvolte.