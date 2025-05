“Le minacce a Riccardo Zingaro (nella foto), l’ambientalista di Acate che stava documentando con un video uno dei tanti disastri ambientali nei territori, hanno acceso un faro sul fenomeno che già era posto sotto attenzione. Chi va a scaricare rifiuti, e, in alcune occasioni li brucia, immettendo nell’aria quantità enormi di fumi inquinanti, pretenderebbe persino di potere continuare a fare questo lavoro “sporco” senza che nessuno lo contrasti”. Lo dice il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “Questo episodio per cui io ho espresso solidarietà a Zingaro, tramite la mia pagina Facebook – continua Aiello – non va sottovalutato e segnala ancora una volta la presenza di ecomafie nel territorio. La qual cosa va presa in seria considerazione dagli organi preposti. L’argomento ecomafie merita più considerazione rispetto a quella che fino ad ora viene accordata. Mi spiace poi rilevare che nessuno ha voluto fare cenno alla mia solidarietà pur essendo stata espressa in maniera non ufficiale nei confronti di Zingaro, mentre, in altre occasioni, si coglie l’attimo per polemizzare. Pertanto torno a farlo adesso e mi complimento con lui e con la sua associazione per il lavoro che svolge giornalmente”.