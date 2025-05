Tutto pronto per gara-3 del secondo turno dei playout della Serie B Old Wild West. Dopo le due sfide in terra laziale, la serie tra Virtus Ragusa e Virtus Cassino si trasferisce al PalaPadua: l’appuntamento è per, con in palio un punto pesantissimo in chiave salvezza. L’equilibrio regna sovrano:il punteggio dopo i primi due atti della serie. Anche se la Virtus ha conquistato il fattore campo grazie al blitz di domenica scorsa: i ragusani, infatti, hanno conquistato, con una prestazione di personalità e un Bertocco in versione extralusso; ma non sono riusciti a replicare nel corso di gara-2, in cui i padroni di casa hanno stretto le maglie in difesa e approfittato dei troppi errori della Virtus, per aggiudicarsi una sfida a basso punteggio (65-60). Adesso, con il ritorno tra le mura amiche del PalaPadua, Ragusa avrà la spinta del proprio pubblico per provare a mettere la freccia e riportarsi in vantaggio. Sullo sfondo anche un’occasione irripetibile: conquistare la salvezza di fronte al proprio pubblico, già domenica. La squadra, al netto della botta subita da Erkmaa nel finale di partita, è parsa in buona salute. Giocare in casa, già nel corso della stagione regolare, si è rivelato un valore aggiunto per la Virtus, che dovrà avere cura dei dettagli e provare a essere intensa per 40’, sfruttando il tasso tecnico dei suoi esterni. Gara-3 sarà diretta dai signori Giovagnini e Turello di Torino e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’App Lnp Pass. Palla a due alle 20.30. Con la vittoria di martedì, Cassino si è comunque garantita almeno gara-4, che è in programma sempre al PalaPadua, domenica 1° giugno, alle 19.