Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, dichiara: “Abbiamo deciso di preparare l’arenile di Marina di Modica per tempo, pulendolo e rendendolo assolutamente fruibile già da questi giorni di primavera. La scelta di ‘giocare d’anticipo’ sull’arrivo della stagione estiva vera e propria nella nostra località balneare, nasce dalla consapevolezza di una capacità ricettiva aumentata in quantità e qualità sul nostro litorale e, dunque, nel dovere che avvertiamo come amministratori di essere pronti nei tempi giusti”.

“Bandiera blu a Marina di Modica – continua Cannizzaro – significa anche questo. Tutti i servizi di pulizia della spiaggia, previsti nella stagione estiva, sono così partiti in anticipo. Sono già stati istallati sull’arenile i cestini per la raccolta differenziata ed è stato potenziato lo spazzamento. Già da questi giorni c’è un’unità in postazione fissa a Marina di Modica che si occupa dello svuotamento dei cestini e di pulire le zone di flusso, spiaggia compresa. Sono state poi raddoppiate le cosiddette ‘isole poker’ ovvero le postazioni stradali per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti. Ovviamente non ci fermeremo qui e in previsione dell’afflusso più importante nelle nostre spiagge nei mesi di luglio e agosto, aumenterà anche il numero dei carrellati con i cestini raccogli rifiuti”.