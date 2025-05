L’antico sipario del Teatro Comunale Vittoria Colonna tornerà presto al suo originario splendore. La Fondazione Cariplo – realtà di origine bancaria che da anni sostiene con impegno iniziative di valore culturale e sociale – ha deliberato l’assegnazione di un contributo pari a 20.000,00 euro in favore del Comune, destinato al restauro del Teatro Comunale. Il sipario, opera pregevole del maestro Pasquale Subba, risale al 1877 e rappresenta una preziosa testimonianza artistica e storica del patrimonio culturale vittoriese. Mai restaurato prima d’ora, ha resistito al tempo, che con la sua inesorabile opera ne ha comunque preservato il fascino originario, consegnandolo alle nuove generazioni come un’eredità viva e pulsante. Il contributo della Fondazione Cariplo costituisce un’opportunità fondamentale per avviare un intervento conservativo che rispetti integralmente l’autenticità dell’opera e il contesto architettonico del Teatro, riconsegnando così alla comunità un simbolo di grande valore identitario. La richiesta di finanziamento, presentata dall’Amministrazione Comunale nel mese di febbraio tramite una procedura extrabando, mirava a sostenere iniziative mirate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La risposta della Fondazione è stata tempestiva e positiva, consentendo di completare l’iter per l’assegnazione del contributo in tempi rapidi. Contestualmente, l’Amministrazione ha avviato un’indagine esplorativa di mercato per individuare un professionista altamente qualificato, in grado di eseguire l’intervento con competenza e sensibilità. Al termine della selezione, è stata individuata la Dott.ssa Maddalena Cerasola, restauratrice palermitana di comprovata esperienza nel settore del restauro di beni storico-artistici, alla quale verrà a breve conferito formalmente l’incarico. “Il restauro dell’antico sipario del Teatro Vittoria Colonna – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Paolo Monello – rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. Non si tratta solo di recuperare un’opera d’arte, ma di riannodare i fili della nostra storia collettiva, restituendo alla città un simbolo che appartiene alla memoria e all’identità di tutti noi”.

“Il contributo della Fondazione Cariplo – ha aggiunto il sindaco Francesco Aiello – costituisce un’opportunità fondamentale per avviare un intervento conservativo che rispetti integralmente l’autenticità dell’opera e il contesto architettonico del Teatro, riconsegnando così alla comunità un simbolo di grande valore identitario. Ringraziamo sinceramente la Fondazione per aver creduto in questo progetto. Il loro contributo non è solo un sostegno economico, ma un segno concreto di attenzione verso il patrimonio culturale delle nostra comunità. Con il restauro del sipario di Subba, intendiamo riaffermare il valore della cultura come motore di coesione e crescita sociale”.