Maggio continua a riscoprirsi come il mese della Madonna. E non è un caso che Chiaramonte Gulfi, che celebra la Vergine come Regina e Patrona, abbia scelto di rendere onore, come accade ogni anno in questo stesso periodo, anche a Maria Santissima delle Grazie, il cui simulacro è ospitato nella chiesetta omonima, che sorge nella parte sommitale del paese. I solenni festeggiamenti prenderanno il via domani, sabato 31 maggio per concludersi mercoledì 11 giugno. Domani, le celebrazioni inizieranno con lo scampanio festoso, alle 13,30, in tutte le chiese del paese. Alle 17,30, in piazza Duomo, ci sarà il raduno di tutti i ragazzi per una passeggiata trekking nel bosco sino alla chiesa della Madonna delle Grazie. Sarà fatta una sosta nella chiesa di Santa Lucia. Alle 19 nella chiesa Madre la celebrazione eucaristica. Alle 19,30, nella chiesa della Madonna delle Grazie, un momento di preghiera animato dai ragazzi. Alle 20, la svelata del simulacro della Madonna delle Grazie e la sistemazione sul fercolo. A seguire ci sarà la benedizione dei portatori e la serata di fraternità. Il rinfresco sarà fatto con la collaborazione di Panificio Antico Forno, La Baguette, Panificio Pilato, Sapori chiaramontani, Panificio San Giuseppe e Panificio Santissimo Salvatore. Domenica, solennità dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, la giornata sarà caratterizzata dalla discesa del simulacro. Alle 8,15 il raduno dei fedeli in piazza Duomo e il corteo verso la chiesa della Madonna delle Grazie. Alle 9 la santa messa nella chiesa santuario di Maria Ss. di Gulfi. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione nella chiesa della Madonna delle Grazie. Alle 10 la tradizionale “Sciuta” e l’avvio della discesa del simulacro a cui seguirà la sosta davanti al cimitero con il canto del Tota Pulchra. Quindi, la sosta presso la chiesa di San Giovanni e canto del Magnificat.

La processione proseguirà fino a piazza Duomo. Alle 12,30 la solenne celebrazione eucaristica in chiesa Madre presieduta dall’arciprete parroco. Seguirà alle 14,30 il tradizionale “cuncursu”. Alle 16 la statua di San Vito, patrono di Chiaramonte, sarà portata in chiesa Madre. Alle 18,45 il Rosario meditato. Alle 19,30, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica presieduta da padre Carmelo Bucceri, Sdb. Sarà quest’ultimo, dall’1 al 6 giugno, a presiedere la celebrazione eucaristica delle 19,30. Lunedì 2 giugno, alle 11, la santa messa sarà presieduta da don Graziano Martorana, alle 18,45 il Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica. A occuparsi di comunicare all’esterno i festeggiamenti l’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che mette in risalto il carattere identitario di queste solenni celebrazioni. “Riteniamo che manifestazioni di religiosità popolare come questa – viene spiegato – siano da salvaguardare costituendo uno dei punti più significativi della nostra identità popolare”.