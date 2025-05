Nell’ambito degli eventi culturali organizzati in occasione delle festività di Sant’Antonio di Padova,alle ore, nella scenografica cornice del convento dei Frati Minori dia Ispica sarà presentato il libro “. 29 maggio 1921. Un caso irrisolto di cento anni fa” dello storico(nella foto) (edizioni Sicilia Punto L, Ragusa). Dialogherà con l’autore il prof., saggista e scrittore. Vincitore diper la saggistica storica (Vento dei Calanchi, Spigno Monferrato-AL; Premio Michele Selvaggio 2024, Telese Terme-BN), il volume riporta alla luce un episodio oscuro e dimenticato della storia italiana: la strage fascista delalle porte di Modica, in cui nove persone persero la vita. Un crimine rimasto impunito nonostante l’inchiesta del Ministero dell’Interno, il processo in Corte d’Assise a Siracusa (dicembre 1922) e il tentativo di riapertura del caso in Cassazione nel 1945, dopo la caduta del regime. Attraverso, Criscione ricostruisce la dinamica dell’eccidio, svelando verità nascoste e inconfessabili. Le lacune archivistiche, le omissioni e la sparizione di atti cruciali, insieme ad alcune circostanze della strage, alimentano il sospetto di una. L’autore analizza il contesto storico, politico e sociale dell’epoca, le biografie delle vittime e degli accusati, il ruolo delle istituzioni e le ripercussioni della vicenda nella retorica politica del dopoguerra. Un “” che travalica i confini locali per inserirsi nel più ampio quadro delle violenze fasciste in Italia, spesso perpetrate con la complicità dello Stato. Giovanni Criscione (Ragusa, 1972), dottore di ricerca in Storia contemporanea, ha pubblicato “Cent’anni di gratitudine. Storia della Society of the Citizens of Pozzallo tra mutualismo, solidarietà e community service (1919- 2019)” in The Society of the Citizens of Pozzallo, a cura di Michele Giardina, Messina, 2020; La dolceria Bonajuto, storia della cioccolateria più antica di Sicilia, Palermo, 2014; Le radici e le ali. Nicolò Curella e la Banca Popolare S. Angelo, Palermo, 2017; Per una storia del turismo e del commercio (1945-1990) in Storia di Siracusa, Economia, politica, società (1946-2000) a cura di Salvo Adorno, Roma, 2015.