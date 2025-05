Scoppiato il caso Visodent anche a Modica, con l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania, associazioni di categoria, ordini professionali e istituzioni si stanno attivando per tutelare i cittadini truffati. Sul tema interviene anche Carmelo Minicuccio, presidente Cao (commissione albo odontoiatri) presso l’Ordine dei Medici di Ragusa. “Il problema serio – esordisce Minicuccio – è che oggi dell’odontoiatria se ne sta facendo sempre più un’attività commerciale piuttosto che sanitaria e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Come Ordine abbiamo il dovere di tutelare i cittadini, ma ci troviamo a combattere contro queste grosse cliniche che continuano a fare pubblicità ingannevole e illecita attirando i pazienti che poi vengono curati alla meno peggio. Per essere più chiari: non viene fatto un progetto individuale e finalizzato a curare il paziente, ma l’intervento sulla persona viene fatto in base all’importo finanziato. Il cittadino deve ritornare ad avere il dentista di fiducia, cioè deve esserci un rapporto di fiducia tra paziente e medico. Oggi queste grosse cliniche, non solo nel campo dell’odontoiatria, spesso basano tutto sul business, è chiaro che non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma occorre stare molto attenti e mi riferisco anche a quanti decidono di andarsi a curare all’estero”.