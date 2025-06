Iniziano oggi, 1° giugno, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. E, contestualmente, prende il via anche la tradizionale tredicina che anticipa il momento clou delle celebrazioni. Celebrazioni che, come sempre, si contraddistingueranno per la partecipata processione con il simulacro lungo le vie della cittadina casmenea. Tra i primi significativi momenti la undicesima raccolta parrocchiale, tenutasi ieri, a cura del gruppo Caritas parrocchiale per mettere da parte generi di prima necessità da destinare ai poveri. La raccolta è stata effettuata dinanzi ai supermercati del quartiere. Novità di quest’anno, il 3, 5 e 6 giugno le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno nei quartieri della comunità parrocchiale.

Oggi, dunque, prima giornata dei festeggiamenti. Alle 8,30 c’è stata la recita del Rosario e tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la messa. A mezzogiorno lo scampanio festoso annuncerà l’inizio dei solenni festeggiamenti. Alle 18 il Rosario meditato e la tredicina. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Domani, oltre al Rosario e alla tredicina delle 8, alla messa delle 8,30 e al Rosario e alla tredicina delle 19, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da don Salvatore Bertino. Martedì, alle 20, la celebrazione eucaristica si terrà nel tratto di via Newton compreso tra viale della Resistenza e via G.B. Vico. Mercoledì, oltre al consueto programma della mattina e del pomeriggio, alle 19 la santa messa sarà presieduta da don Luca Roccaro mentre alle 20 ci sarà il concerto dell’orchestra del liceo musicale Carducci di Comiso. Le celebrazioni sono sostenute, dal punto di vista della diffusione mediatica, dall’azienda Gali group trasporti di Ispica che vuole mettere in risalto l’appartenenza identitaria delle comunità iblee con riferimento alle feste religiose che risultano essere più d’impatto. E Sant’Antonio di Padova a Comiso è sicuramente tra queste.