Le celebrazioni eucaristiche che si stanno svolgendo nei quartieri rappresentano la caratterizzazione di questa edizione 2025 dei festeggiamenti, che hanno preso il via ieri, in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. I primi due appuntamenti sono stati quelli effettuati nel tratto di via degli Ontani compreso tra via dei Gerani e via Orchidea e nel tratto di via Tomasi di Lampedusa (nella foto) compreso tra via Elio Vittorini e via Umberto Saba. Incontri religiosi semplici, ma allo stesso tempo molto carichi di significato. Con i fedeli che hanno avuto l’opportunità di partecipare alla celebrazione eucaristica in pratica senza spostarsi da casa. Lo stesso accadrà anche domani sera, alle 20 di martedì 3, quando la santa messa sarà officiata nel tratto di via Newton compreso tra viale della Resistenza e via G. B. Vico. Intanto, procedono con grande partecipazione dei devoti le celebrazioni promosse in occasione di queste giornate dedicate al santo di Padova. L’appuntamento di mercoledì più atteso, dopo la celebrazione eucaristica delle 19 che sarà presieduta da don Luca Roccaro, è quello del concerto dell’orchestra del liceo musicale Giosuè Carducci di Comiso. Si prosegue giovedì 5 giugno con la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica. Alle 20 un’altra santa messa nei quartieri della comunità, stavolta nel tratto di via Ampere compreso tra il civico 41/a e via Forlanini. La diffusione esterna delle comunicazioni legate alla festa è sostenuta dall’azienda Gali group trasporti di Ispica che vuole, in questo modo, porre in risalto l’appartenenza identitaria delle comunità iblee con riferimento alle feste religiose che risultano essere più d’impatto. E Sant’Antonio di Padova a Comiso si può di certo ritenere una tra queste.