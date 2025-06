“Con la pièce Il ratto delle Sabine, che ha avuto per mattatore il sempreverde Pippo Pattavina e che ha fatto divertire come non mai il nostro pubblico, presente al teatro Duemila, si è chiusa la stagione 2024-2025 promossa dall’associazione culturale C&M, stagione che ci ha regalato grosse soddisfazioni”. Lo dice il direttore artistico, Carlo Nobile, che, oltre a soffermarsi sulla qualità degli spettacoli proposti e sulle trame intriganti messe in evidenza, punta i riflettori sulla costante attenzione che il pubblico della provincia di Ragusa sta facendo registrare.

“Stiamo insistendo – afferma Nobile – perché non era scontato che si registrassero numeri così importanti. Però, è fin troppo evidente che la qualità paga. Oltre all’ultimo spettacolo di prosa con protagonista Pattavina, voglio ricordare che abbiamo applaudito Francesco Pannofino, Angela Finocchiaro, Sergio Rubini, Alessio Boni, Enrico Guarneri con Nadia De Luca e, poi, dulcis in fundo, Paolo Calabresi assieme a un cast d’eccezione. E, naturalmente, non dimentico la magia che ci è stata regalata dallo spettacolo di Arturo Brachetti che, per Ragusa, è stata una novità assoluta e di cui, ancora oggi, a distanza di più di due mesi, si continua a parlare. Ringrazio, dunque, chi ci ha sostenuto, lo staff, i collaboratori e, soprattutto, il pubblico che ci è venuto a guardare”. E Nobile aggiunge: “Siccome crediamo in quello che facciamo, siamo già pronti per la nuova stagione. Con altri nomi che meritano la massima attenzione da parte del pubblico”. Quali questi nomi? “Sulla base del cartellone di massima che abbiamo già predisposto – prosegue – ci sarà un’opera teatrale con la regia di Ferzan Ozpetek che merita la massima attenzione. Poi, avremo Massimo Ghini con Paola Tiziana Cruciani. Quindi, l’immancabile Enrico Guarneri e, ancora, Marisa Laurito con Enzo Gragnaniello. Tornerà Pippo Pattavina, ma con un’opera di Pirandello, mentre, nella fase finale del calendario, proporremo Paolo Calabresi e Flavio Insinna con Giulia Fiume. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché, anche la prossima, possa essere una stagione tutta da ricordare”.