Domani alle 18,30,in piazza Caduti di Nassiriya, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari della provincia, sarà celebrato il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. È tradizione che tale anniversario sia celebrato il 5 giugno, giorno in cui, nel 1920, venne concessa alla Bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare. Per la cerimonia verranno schierati un “Reparto di Formazione” composto da un Plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale formato da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, un Plotone con i Comandanti delle 16 Stazioni con competenza sui comuni iblei e un Plotone delle specialità dell’Arma dei Carabinieri. Prenderanno parte alla cerimonia, oltre alle autorità provinciali, i gonfaloni e i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti in provincia. Il comandante provinciale, col. Carmine Rosciano, nel suo indirizzo di saluto richiamerà i momenti più significativi degli ultimi dodici mesi, che hanno visto i carabinieri della Provincia impegnati sulle principali emergenze del territorio: dalla lotta alla criminalità organizzata al contrasto al traffico di stupefacenti e ai reati predatori, ambientali e contro la persona. Nell’occasione sarà deposta una corona d’alloro ed osservato un momento di silenzio per ricordare i Caduti dell’Arma, alla presenza di alcuni dei loro familiari residenti in provincia e verranno consegnati dei riconoscimenti a militari che si sono distinti in servizio nell’ultimo anno.