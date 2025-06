Proseguono i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. Anche con le iniziative ricreative annesse. A cominciare, ieri sera, dal concerto dell’orchestra del liceo musicale Giosuè Carducci di Comiso che, guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, ha riscosso grande successo. Sono stati interpretati una serie di brani celebri che il pubblico ha accolto con estremo favore. L’esibizione dell’orchestra jazz con i professori Salvo Giunta e Sergio Battaglia e dell’orchestra sinfonica, con direttore d’orchestra il prof. Orazio Sammartino, ha suscitato numerosi e convinti applausi. Una speciale iniziativa che è stata salutata in maniera positiva dall’intera comunità parrocchiale. La dirigente scolastica ha ringraziato il parroco, padre Enzo Barrano, “per averci dato la possibilità di tenere un concerto per la comunità parrocchiale”.

Intanto, le celebrazioni proseguono anche oggi con la messa nei quartieri che, nel caso specifico, alle 20, si terrà nel tratto di via Ampere compreso tra il civico 41/a e via Forlanini. Domani, alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica e alle 20 la santa messa ancora tra i quartieri stavolta nel tratto di via degli Agavi compreso tra via degli Aceri e via dei Mandorli. Sabato, alle 8, la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica. Nel primo pomeriggio, alle 15,30 ci sarà la festa di conclusione dell’anno catechistico con giochi, merende e ringraziamento al Signore per l’anno appena trascorso insieme. Alle 17, poi, la celebrazione eucaristica per i ragazzi del catechismo. Alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19,30 la concelebrazione eucaristica in chiesa Madre in occasione della veglia di Pentecoste, presieduta dal vicario foraneo, don Girolamo Alessi. Le varie iniziative continuano a essere sostenute, per la diffusione mediatica, dalla ditta Gali group trasporti di Ispica che punta a porre in evidenza iniziative che, come questa, tendono a fare risaltare l’identità di un territorio.