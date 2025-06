Torna il Vela day al Circolo velico Kaucana. Ogni anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso questo appuntamento. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, intendono avvicinarsi a scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. E anche quest’anno il Cvk ha dato ampia ed entusiasta adesione al progetto, organizzando per domenica 8 giugno un intero giorno dedicato alla promozione di questa disciplina sportiva.

Intanto ci sarà il battesimo della vela a cura degli istruttori Fiv del circolo con derive e windsurf. Gratuite le prove in mare e, nel contempo, ci sarà l’opportunità di prendere atto dei contenuti dei corsi estivi in fase d’avvio. Domenica, dunque, Ssi comincerà alle 10 e si andrà avanti sino al tramonto. Tra gli appuntamenti: dalle 10,30 alle 11,30, sulla veranda fronte mare, laboratori didattici a cura del museo civico di storia naturale di Comiso dal titolo “In fondo al mar!”. Si tratta di una attività coinvolgente dedicata a bambini e ragazzi dai sei anni in su. Alle 11, presso la meeting room, ci sarà l’HomeExchangeDay, con riflettori puntati sul turismo sostenibile e, in particolare, sull’esperienza dello scambio casa raccontata dagli host. Alle 12, in spiaggia, la consegna del gazebo “Easy sea” a cura del Rotary club di Comiso. E’ stato donato al Cvk in occasione della 19esima Rotary Cup e sarà messo a disposizione per i bagnanti con disabilità non soltanto soci o parenti di soci del Cvk, ma, così come concordato con il club service, sarà consentito l’utilizzo anche da parte di eventuali ospiti occasionali con disabilità. Quindi, dalle 13, nella veranda coperta, il pranzo presso il ristobar Delicius e alle 16,30, sulla veranda fronte mare, la ginnastica antalgica a cura del dott. Antonino Canto. “Tutte le attività – sottolinea il presidente, Nunzio Micieli – sono gratuite perché lo spirito della giornata deve essere proprio quello di promuovere la disciplina della vela. Invitiamo quante più persone è possibile a partecipare con l’auspicio che possa essere un bell’appuntamento con il sole e con il mare cristallino ad accoglierci. Noi ce la metteremo tutta per fare appassionare chi viene a trovarci dello sport della vela. Buon vento a tutti”.