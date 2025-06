Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici, dichiara che “entro la fine dell’estate sarà completato il nuovo incrocio davanti al Conad di Liccumie, opera attesa ormai da anni e resa finalmente possibile grazie a una consolidata sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Giova rinfrescare la memoria e ricordare che questo incrocio, nonostante più volte promesso nel tempo, non era stato previsto nel progetto originario degli interventi sull’arteria”. “Solo grazie all’impegno della nostra Amministrazione e alla disponibilità della ditta che sta eseguendo i lavori – continua Drago – si porta a compimento un’opera strategica per la viabilità di Modica e per la sicurezza dell’intera area commerciale e si completa, di fatto, l’asse viario della Ss 115. In tempi non sospetti, avevamo assunto l’impegno di completare il 90% dell’opera asfaltando l’arteria principale entro lo scorso Natale: e quell’impegno lo abbiamo pienamente rispettato. Adesso, posso dire con certezza che entro fine estate sarà completato anche il nuovo incrocio con una rotatoria pensata secondo i canoni più attuali per favorire una circolazione più fluida e sicura. Sarà ampliata via Cava Gucciardo consentendo, nel primo tratto, il doppio senso di marcia e verrà inoltre creata una cosiddetta ‘goccia spartitraffico’ per migliorare la sicurezza e la vera e propria leggibilità dell’assetto viario. La realizzazione completa dell’opera non ci distoglie dalla consapevolezza dei disagi temporanei che questi lavori possono comportare e per questo chiediamo pazienza ai modicani e alle modicane consci di quanto importante sia quest’opera per migliorare e rendere più sicura la viabilità intensa che c’è nella zona. Stiamo intervenendo in modo strutturale, con una visione di lungo periodo, per offrire una circolazione funzionale e all’altezza di quest’area così strategica per la nostra città. Questo intervento è un vero e proprio investimento sul futuro e conferma il modo in cui intendiamo continuare a condurre la nostra azione amministrativa: concreta, responsabile e capace di trasformare le criticità in opportunità di crescita. Entro la fine dell’estate consegneremo a Modica un’opera attesa e finalmente realizzata”.