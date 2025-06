Ben trenta società e quasi un migliaio di atleti. E la voglia di muoversi e di divertirsi. Sono state queste le note distintive della Festa dello Sport ospitata per l’intera giornata dell’ultima domenica di maggio dal Centro commerciale ibleo in collaborazione con il Csen, comitato provinciale di Ragusa. Una giornata caratterizzata da prove aperte, dimostrazioni, attività per grandi e piccini, la sperimentazione di varie discipline sportive tra la galleria e l’area esterna del centro. E poi, nel cuore del pomeriggio, uno spettacolo con quindici associazioni di danza sportiva. Insomma, di tutto e di più, con le varie discipline delle arti marziali, fitness, scherma antica, equitazione, skate, arrampicata, cinofilia e molto altro per valorizzare lo sport come strumento di socialità, crescita personale e inclusione. La direzione del centro commerciale, rappresentata da Alessia Naccari e Carla Gurrieri, e il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, hanno concertato un programma variegato che ha fatto registrare un notevole riscontro se è vero, come è vero, che il numero delle presenze, per l’occasione, è risultato davvero straordinario.

“L’intento – sottolinea Cassisi – era di organizzare una festa dello sport con notevoli ricadute. E devo dire che, grazie al supporto arrivato dal centro commerciale e alla splendida capacità operativa dei nostri collaboratori, ci siamo riusciti. E’ stata una esperienza straordinaria che ci ha arricchito parecchio e che ci ha fatto comprendere quali sono le potenzialità che possiamo riuscire a esprimere soprattutto quando operiamo in sinergia. Non ci sono dubbi sul fatto che la strada intrapresa è quella giusta. Ringrazio gli atleti che hanno animato le varie discipline sportive e tutte le persone che hanno partecipato a questo momento di festa. Siamo davvero contenti per come è andata la kermesse e ci auguriamo di potere creare altre occasioni simili anche per il prossimo futuro”.