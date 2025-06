Va a casa di un amico per aiutarlo a invasare delle piantine e muore di infarto. È successo stamattina intorno alle 10 in via Resistenza Partigiana, al quartiere Sorda. Secondo le prime informazioni un 57 anni di Ispica è deceduto per un infarto fulminante a casa di un amico dove si era recato per aiutarlo a sistemare delle piantine nel nuovo appartamento. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.