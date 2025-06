Dopo l’apertura, oggi, dei festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue a Ragusa, che coincide con l’avvio del triduo in preparazione al pellegrinaggio giubilare della parrocchia, proseguono anche domani, martedì 10 giugno, le celebrazioni. Alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario con litanie al Preziosissimo sangue di Gesù. Alle 19 la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Guarneri e animata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito santo “Maria di Nazareth” di Ragusa. Alle 20 ci sarà l’ottava edizione del torneo misto di calcio balilla umano, fase a gironi. In serata anche la sagra della salsiccia e del cannolo. Mercoledì 11 giugno si celebra la memoria di San Barnaba apostolo. Alle 18,30 la recita del Rosario con litanie al Preziosissimo sangue e alle 19 la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli. Alle 20 si proseguirà con la fase finale della ottava edizione del torneo misto di calcio balilla umano. E, dunque, la sagra della salsiccia e del cannolo. Le giornate dedicate alla festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, a Ragusa, sono dunque pronte a mettere in evidenza il proprio percorso così come è stato prefigurato dal parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli, in uno ai componenti del comitato che si adoperano per attivare momenti di aggregazione che possano essere il più possibile coinvolgenti.