I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso hanno vissuto ieri, per la solennità di Pentecoste, alcuni momenti significativi. Tra questi, la sfilata del carretto siciliano per le vie del quartiere finalizzata alla raccolta dei doni che poi, ieri sera stesso, sono stati messi all’asta per la tradizionale “cena” in onore a Sant’Antonio. Ma non solo. Sabato pomeriggio molto partecipata anche la festa di conclusione dell’anno catechistico. E’ stato un pomeriggio di giochi, merende e ringraziamento al Signore per l’anno appena trascorso insieme. Le celebrazioni proseguono oggi con il triduo in preparazione alla festa del santo. Alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote fra’ Daniel Felix Moraru, guardiano e rettore del santuario dell’Immacolata che, tra l’altro, predicherà gli esercizi spirituali nel salone parrocchiale che tratteranno il tema “La speranza”.Domani alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote fra’ Moraru. Mercoledì alle 8 il Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 la santa messa. Alle 18 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Moraru. A sostenere mediaticamente la diffusione dell’evento religioso è l’impresa Gali group trasporti di Ispica che punta sull’aspetto identitario di queste significative celebrazioni.