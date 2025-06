“Anche quest’anno vi chiediamo di donare il 5×1000 all’Anffas onlus Ragusa. Perché il vostro aiuto può essere essenziale per sostenere il progetto di vita delle persone con disabilità”. Questo l’appello che arriva dall’associazione che opera nel capoluogo ibleo in vista del periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi e che viene riproposto ai cittadini contribuenti.

Si tratta di un invito a sottoscrivere il codice fiscale dell’associazione nello spazio apposito del 5 per mille per quanto riguarda l’Unico persone fisiche, il 730 e il Cud.

“I nostri ragazzi – chiarisce la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – sono impegnati in numerose attività. Ed è per questa ragione che chiediamo un sostegno meritato nel contesto di un percorso solidale che rivela ogni giorno quanto importante sia, per ciascuno di loro, potere fare parte di questo progetto. Ci affidiamo al buon cuore di chi ci vorrà sostenere che, ne siamo certi, non verrà meno neppure in questa occasione. Anche perché non costa niente, è gratis, trattandosi di una quota delle tasse che ciascun contribuente già paga”. Per garantire l’appoggio all’Anffas onlus Ragusa è sufficiente riportare, nello spazio apposito, il codice fiscale dell’associazione, vale a dire 92022640889. “Sui social – prosegue la direttrice Cilia – sta già girando la nostra campagna con le splendide foto dei nostri ragazzi. Riteniamo siano venuti fuori degli scatti stupendi e che, soprattutto, hanno fatto divertire moltissimo i nostri ragazzi”.