Accade anche questo. Dopo la gallina in via Carducci, un’altra vicenda che sta facendo discutere i social. E’ accaduto in queste ore a Marina di Ragusa. La circostanza è stata evidenziata da un utente nel gruppo social Ragusani su Facebook. In pratica, è stata fotografata una dentiera che si trovava in acqua e che, evidentemente, qualche malcapitato ha preferito lasciare sul posto, come se fosse un rifiuto normale, piuttosto che conferirla dove sarebbe stato più giusto. Naturalmente, la vicenda non poteva passare inosservata e il fatto che è stata rilanciata sui social sta contribuendo a creare commenti a bizzeffe.