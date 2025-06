Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Sp 84 in contrada Livia Mosca, territorio di Scicli. Un’automobile, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata invadendo la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto il 118 e la polizia municipale. Ferite non gravi per chi si trovava alla guida, comunque trasportato in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato (foto Assenza).