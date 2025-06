La Camera di Commercio del Sud-Est Siciliaper laper loL’avviso pubblico ha portato all’ha avviato una rotta già operativa dalla Summer 2025, con frequenza settimanale per, con programmazione fino al 2027;invece attiverà unaper, con due frequenze settimanali, a partire dalla Summer 2026 e fino alla Summer 2028;introdurrà una, con tre frequenze settimanali, a partire dalla Winter 2025/26 e fino al 2028;programmerà una rotta per, con due frequenze settimanali, e una frequenza settimanale per i mesi di dicembre e gennaio delle stagioniattiverà anche una rotta per, con due frequenze settimanali,, e una frequenza settimanale per i mesi di dicembre e gennaio nelle stagionie da dicembre a marzo dellaIl progetto, finanziato dalla Regione Siciliana con un investimento di 9 milioni di euro per tre anni (tre milioni di euro all’anno), ha previsto l’erogazione dei fondi a seguito della presentazione di progetti tecnici che considerino fattori chiave come il numero di movimenti e il volume di passeggeri attesi.