La Corte di Assise di Siracusa, dove si celebra il processo per l’omicidio del 22enne comisano Giovanni Russo (nella foto), ucciso a Vittoria in via IV aprile, con 2 colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore, a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024, ha dato il via libera alla perizia psichiatrica a carico dell’imputato Alex Ventura, 29 anni, reo confesso. La Corte aveva in precedenza acquisito le dichiarazioni della compagna sentita dagli inquirenti dopo l’omicidio. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, la vittima e l’omicida avevano dei vecchi dissapori per una sigaretta chiesta e non data, si sarebbero incontrati per caso davanti all’abitazione di Ventura. Ne sarebbe seguito un diverbio. A distanza di poco tempo, Ventura avrebbe preso un fucile e sparato a Russo i 2 colpi fatali per poi darsi alla fuga, liberarsi del fucile e consegnarsi dopo qualche ora, ai carabinieri di Vittoria.