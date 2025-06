Integrazione oraria dipendenti comunali a Ispica: soluzione in dirittura d’arrivo? E’ quanto rileva il sindaco Innocenzo Leontini che afferma: “Il presidente della Regione Renato Schifani ha dato l’assenso del Governo, per il tramite dell’assessore Dagnino, all’art. 17 del ddl 883, in esame stamattina in seconda commissione (Bilancio). Adesso la competenza passa al Parlamento regionale. Seguiamo con grande attenzione l’andamento dei lavori. Sosteniamo con forza l’iniziativa dei parlamentari iblei (Abate, Assenza, Dipasquale e Campo) che, prescindendo dalle loro posizioni partitiche, potranno avvalersi della loro capacità di coinvolgimento, per indurre al voto favorevole la maggioranza dei deputati dell’Ars, in una battaglia di grande respiro e di giustizia per i dipendenti part time dei Comuni in dissesto che, come Ispica, potranno usufruire di una norma preziosa e salvifica per i diritti dei lavoratori, per l’efficienza degli uffici e per tutto ciò che serve ai cittadini”.