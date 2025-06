Le assemblee comunali di Vittoria, Comiso, Scicli e Ispica hanno chiuso la fase locale e proiettano la Cna di Ragusa verso l’appuntamento territoriale in programma il 28 giugno al castello di Donnafugata, nel corso del quale i 63 delegati eleggeranno il nuovo presidente. E’ prevista la presenza del presidente nazionale Dario Costantini. Queste ultime assemblee comunali hanno consentito alla Cna di prendere contezza ancora di più delle problematiche che riguardano i vari ambiti locali. A Scicli, ad esempio, è stato animato un confronto importante tra gli imprenditori e il vicesindaco Giuseppe Causarano sulle prospettive di sviluppo della città. Riflettori puntati sul turismo e sulla cultura che stanno caratterizzando ormai da anni gli investimenti su tutto il territorio sciclitano. Sono 890 i nuovi residenti nel territorio di Scicli, in gran parte provenienti dal Nord Italia e dal resto dell’Europa. La città sta dimostrando, dal centro storico alla fascia costiera, di essere pronta a giocare un ruolo strategico. Occorrono però risorse urgenti per completare l’autostrada da Siracusa fino a Gela e l’immediato potenziamento delle rotte dell’aeroporto di Comiso.E proprio l’assemblea cittadina di Comiso ha ospitato il nuovo presidente del Libero consorzio, che è poi anche sindaco della città, Maria Rita Schembari. Una straordinaria occasione di confronto sui temi più sensibili per la città, non tralasciando le priorità che impattano sul territorio provinciale. Urgente la necessità di trovare manodopera qualificata per le imprese attraverso una formazione mirata. Per il sindaco, la Cna, per numero di associati e per struttura organizzativa, sarà fondamentale per fornire un impulso strategico nei Comuni iblei, indirizzando le scelte della Regione e del Libero consorzio di Ragusa a sostegno degli artigiani e dei commercianti.A Vittoria, costruito un buon momento di confronto con il sindaco Francesco Aiello. Sono emerse nuove prospettive di sviluppo per la città, grazie all’incarico attribuito dal sindaco al progettista sul Pug (ex Piano regolatore generale) per assicurare una pianificazione trentennale della città. Sono state messe in evidenza criticità storiche per le quali la Cna ha chiesto soluzioni immediate, come nel caso del superamento del passaggio a livello, della realizzazione del ponte sul fiume Ippari che penalizzano la mobilità in città e l’urgenza di capire cosa vuole fare la Regione dell’autoporto di Vittoria, vandalizzato e abbandonato al suo destino. Approfonditi anche i progetti in appalto grazie ai fondi Fua, sia per il recupero di aree di interesse storico e sia per garantire una mobilità sostenibile e al passo con i tempi. A Ispica, infine, riflettori puntati su Piano regolatore generale, interventi attraverso i fondi del Pnrr, inizio dei lavori della zona artigianale e necessità di avviare urgentemente le azioni di completamento e allargamento del cimitero. Il confronto degli imprenditori con il sindaco Innocenzo Leontini e con gli assessori Massimo Dibenedetto e Tonino Cafisi. Un’attenzione particolare è stata richiesta dalla Cna alla fascia costiera e al fenomeno turistico più in generale. Sono necessari interventi strutturali per sostenere chi quotidianamente investe nella nostra città.“In tutte le assemblee cittadine – affermano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario Carmelo Caccamo – riscontriamo entusiasmo e numerose proposte, segno di grande voglia di partecipare e di contribuire alla crescita delle nostre comunità locali. Tutti gli amministratori che abbiamo incontrato guardano alla Cna come un punto di riferimento credibile in grado di fornire soluzioni alle varie problematiche”.