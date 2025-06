Belle serate all’insegna del divertimento e dello stare assieme quelle che stanno caratterizzando la fase iniziale della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Ragusa. L’ottava edizione di un appuntamento tradizionale, il torneo misto di calcio balilla umano, è diventato una occasione di richiamo per gli sportivi del quartiere. E non solo (foto Salvo Bracchitta).

Oggi, dalle 20, si giocheranno le partite della fase finale sino a decretare il vincitore. Ci sarà, immancabile, anche la sagra della salsiccia e del cannolo. Insomma, il modo ideale per trascorrere qualche ora assieme all’insegna dei buoni sapori della tradizione. Intanto, domani, si celebra la memoria della beata Maria Schininà del Sacro Cuore. E la giornata sarà caratterizzata dal pellegrinaggio giubilare della parrocchia.

Infatti, ci sarà alle 19,15 il raduno a piazza Cappuccini, alle 19,30 l’inizio del pellegrinaggio verso la cattedrale di San Giovanni Battista attraverso via Traspontino, ponte Vecchio, via Maiorana, via Coffa e arrivo in piazza San Giovanni. Alle 20, la santa messa presieduta dal parroco del Preziosissimo sangue, il sacerdote Giuseppe Russelli. Presso la chiesa parrocchiale non sarà celebrata la santa messa e non ci sarà l’adorazione eucaristica. Venerdì 13, invece, si celebra la memoria di Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa. Alle 9 adorazione eucaristica, alle 15 coroncina alla Divina Misericordia, alle 18,15 benedizione eucaristica, alle 18,20 recita del Rosario con litanie al Preziosissimo sangue di Gesù, alle 19 santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, vicario foraneo di Ragusa e parroco della parrocchia cattedrale “San Giovanni Battista” in Ragusa. Alle 21,30, grande attesa per lo straordinario concerto dei Millewatt “Tribute band 883 e Max Pezzali” con la sagra della porchetta e del cannolo a fare da contorno.