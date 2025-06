Erano partiti dalla rotatoria di Palagonia, da pochi minuti, per recarsi sul posto di lavoro, ma sono stati coinvolti in un incidente all’altezza di un restringimento della carreggiata, in direzione di Ramacca. E’ di 10 feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi alle 4.15 circa in via Palermo. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un’autovettura con due persone a bordo e un furgone che trasportava una “ciurma” di braccianti agricoli.

I due mezzi viaggiavano su corsie opposte di marcia. Scattato l’allarme, dopo le segnalazioni di altri utenti dell’arteria stradale, sono intervenuti i pompieri del locale distaccamento dei vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza i mezzi, hanno estratto dall’autovettura una persona incastrata.

Presenti diverse ambulanze del Servizio Sues 118 che hanno trasportati i feriti negli ospedali di Caltagirone, Lentini, Militello e Catania. Rilevamenti sul tratto sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Palagonia, che dovranno adesso ricostruire la dinamica dell’incidente, in un’asse stradale che ha registrato rallentamenti di mezzi e deviazioni del traffico in direzione della Ss 417 Catania-Gela (foto Franco Assenza).