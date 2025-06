Momenti di paura domenica pomeriggio in pieno centro a Buccheri. Un giovane, in evidente stato di agitazione, ha attraversato a tutta velocità le vie cittadine creando il panico tra i residenti e rischiando di travolgere i passanti in Piazza Roma. Provvidenziale l’intervento di due agenti della polizia di Stato fuori servizio che hanno evitato il peggio.

Erano circa le 18 di domenica 1 giugno quando un ragazzo, originario di Siracusa, a bordo della propria autovettura ha iniziato a percorrere le strade cittadine ad altissima velocità. La situazione è apparsa subito pericolosa: la folle corsa ha riguardato diverse vie del centro storico, culminando in piazza Roma, dove molti cittadini stavano passeggiando. In quel momento il giovane ha rischiato seriamente di investire alcuni pedoni.

Il comportamento ha subito attirato l’attenzione di due agenti della polizia di Stato, Gaetano Costa e Vito Ingannè, entrambi fuori servizio ma presenti in zona. Preoccupati dalla condotta del ragazzo, hanno deciso di seguirlo discretamente. Pochi minuti dopo, il giovane ha raggiunto l’area del Castello, dove, in preda a un forte stato di turbamento, ha tentato di gettarsi nel vuoto da una ringhiera affacciata su uno strapiombo.

I due poliziotti sono riusciti a raggiungerlo in tempo e, dimostrando sangue freddo e grande prontezza, hanno instaurato un contatto con il ragazzo, riuscendo a calmarlo momentaneamente. Quando quest’ultimo ha tentato nuovamente un gesto estremo, è nata una colluttazione: i due agenti sono intervenuti fisicamente riuscendo a immobilizzarlo e a metterlo in salvo.

Nel frattempo, sono sopraggiunti sul posto anche i carabinieri, il personale sanitario del 118 e il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, oltre a numerosi cittadini che hanno assistito con apprensione alla scena. Il giovane, in forte stato di agitazione e con evidenti sintomi di disagio psichico, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato presso l’ospedale di Siracusa per accertamenti.

“Ringrazio gli agenti di Polizia Gaetano Costa e Vito Ingannè, nostri concittadini – ha dichiarato il sindaco Caiazzo – che, pur non essendo in servizio, sono intervenuti prontamente, evitando il peggio sia per il ragazzo che per la popolazione. Sarà mia cura segnalare il loro intervento ai rispettivi corpi di appartenenza per l’encomiabile gesto che ha garantito l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.