È accaduto attorno alle 13 di oggi, nei pressi del ponte di Capodarso, lungo la strada che collega Enna a Caltanissetta: un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale. La sua auto, una Fiat Panda gialla (nella foto), per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ed è precipitata in un burrone. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, che si trovava da solo a bordo del mezzo.