Samuele Cannizzaro, assessore comunale all’Ecologia, parla del primo nido di tartarughe per questa estate nella spiaggia Bandiera blu di Modica: “E’ la prima testimonianza di questa estate 2025 del nostro impegno per l’ambiente. Si tratta della prima nidificazione di testuggine marina Caretta Caretta sul nostro litorale. La nostra Protezione Civile ed il Wwf hanno messo in sicurezza il nido, posizionandolo tra gli chalet Scirocco e Tortuga, in modo che non ci siano rischi una volta avvenuta la schiusa delle uova.

E’ la conferma della salute ottima – ancora Cannizzaro – delle nostre spiagge dal punto di vista naturalistico e dell’ecosistema. La tartaruga ‘madre’ è stata avvistata ieri pomeriggio da un bagnante che ne ha fatta immediata segnalazione. Vista la posizione iniziale scelta dalla testuggine per depositare le uova in un’area dell’arenile a rischio mareggiata, c’è stata la decisione di spostarla in zona più sicura. Da una prima ricognizione, sarebbero 105 le uova depositate, con un tempo di schiusa che dovrebbe essere fra i 50 e i 60 giorni”.