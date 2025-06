Arrivano le fasi clou dei riti religiosi in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. Ieri sera, la solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, mons. Roberto Asta, con tutti i parroci e con i sacerdoti del vicariato di Comiso, ha concluso il giorno della festa liturgica del santo patrono e protettore della parrocchia. La santa messa è stata animata dalla corale parrocchiale. Durante la celebrazione, inoltre, un nuovo confrate è stato ammesso a far parte della confraternita di Sant’Antonio. A conclusione poi la benedizione del pane con la reliquia ex cute del santo patavino, donata dalla basilica pontificia di Padova e custodita nella chiesa comisana dal lontano 1981.Oggi, intanto, alle 18 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Enzo Barrano, animata dalla corale parrocchiale accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Parteciperanno i bambini battezzati nel corso dell’anno che riceveranno una particolare benedizione. Alle 20,30, sul sagrato della chiesa, composizione musicale con testi, brani e danze dal titolo “Serenata a Maria”, interpretato dai professionisti della compagnia teatrale Rdl “Ragazzi del Lago” e dagli allievi delle scuole di teatro siciliano formate da Carlo Tedeschi. Durante la serata, sagra dei panini con salsiccia. Domani, solennità della Santissima Trinità, la festa esterna dedicata al santo patavino. Alle 8,30 il suono delle campane annuncerà il giorno di festa. Quindi, recita del Rosario e tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la santa messa presieduta da don Gino Ravalli. Alle 10 sfilata folkloristica dei carretti siciliani artisticamente addobbati che, accompagnati dal corpo bandistico “R. Caravaglios” di Comiso, gireranno per le vie della parrocchia, per la tradizionale raccolta del pane offerto in onore a Sant’Antonio. A mezzogiorno, breve intrattenimento del corpo bandistico Caravaglios sul sagrato della chiesa. Alle 17,30 Rosario meditato e tredicina a Sant’Antonio. Alle 18 il corpo bandistico diffonderà note di gioia per alcune vie del quartiere. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Enzo Barrano, e animata dalla corale parrocchiale accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Saranno presenti le autorità civili e militari. A conclusione della celebrazione, la festosa uscita del venerato simulacro di Sant’Antonio di Padova, salutata dal suono delle campane e dalla coreografia di volantini colorati e dal tradizionale inno sinfonico della parrocchia. Quindi l’inizio della solenne processione per le principali vie del quartiere. Poi, il rientro del simulacro e i riti che completeranno questo speciale momento di festa. A occuparsi della diffusione mediatica delle iniziative religiose in questione la ditta Gali group trasporti e logistica di Ispica che punta sull’aspetto identitario delle celebrazioni casmenee.