La pittoresca località balneare di Sampieri, nel cuore della Sicilia, è stata scelta come meta per una vacanza all’insegna del relax da una coppia di Hollywood di primissimo piano. L’attore di fama mondiale Tom Hanks è stato, infatti, avvistato a Sampieri in compagnia della moglie, godendosi il sole e la tranquillità della costa.

La celebre coppia è stata notata in particolare presso il noto stabilimento balneare “Pappafico”, uno dei luoghi più apprezzati per la sua atmosfera rilassata e le acque cristalline. Testimoni oculari riferiscono di aver visto Hanks e la consorte prendere il sole in tutta serenità, lontano dai riflettori che solitamente li accompagnano.

La presenza di Hanks a Sampieri non solo aggiunge un tocco di glamour alla già affascinante località, ma conferma anche il suo crescente appeal come destinazione turistica di alto livello, capace di attrarre personalità internazionali in cerca di privacy e bellezza naturale. Non è la prima volta che celebrità scelgono le coste siciliane per le loro vacanze, ma la visita di un attore del calibro di Hanks rappresenta senza dubbio un’ottima vetrina per il turismo locale.