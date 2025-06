Arezzo è un ortodontista che esercita la professione nel suo studio dentistico privato. È attivo a livello internazionale come membro di associazioni di ortodonzia italiane, europee e americane. È vicepresidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani per la provincia di Ragusa ed è stato fondatore e capo responsabile per sette anni della delegazione della provincia di Ragusa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. È Cavaliere di Onore e Devozione in Obbedienza del Sovrano Ordine di Malta. È socio del Rotary da oltre 35 anni ed ha ricoperto vari incarichi rilevanti, tra cui vicepresidente della Commissione congiunta sulla pianificazione strategica, Consigliere del Ri, facilitatore dell’apprendimento e rappresentante del Presidente al congresso distrettuale. Arezzo è tra i benefattori della Fondazione Rotary. È sposato con Anna Maria Criscione, imprenditrice nel settore del turismo. Hanno due figlie.