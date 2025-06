In fase di definizione i contorni del tentato omicidio di questa mattina a Scoglitti in zona costa Esperia (nella foto) poco prima delle 8. Un uomo che si trovava in auto in compagnia di una donna è stato avvicinato da una persona che gli ha esploso colpi d’arma da fuoco, presumibilmente pistola, uno dei colpi lo ha attinto alla gola. Il ferito si trova adesso ricoverato al Guzzardi di Vittoria. Sul posto si è portata la polizia di Stato. L’uomo è stato attinto con un proiettile alla gola trasportato da una donna al Pte di Scoglitti e successivamente il medico ha attivato il sistema soccorso ambulanza 118 per trasportarlo all’ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso. E’ tuttora sotto osservazione mentre la donna è sotto interrogatorio dagli inquirenti per identificare lo sparatore ed assicurarlo alla giustizia entro i termini della flagranza del reato.