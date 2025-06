La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione Provinciale di Ragusa, promuove per sabato 21 giugno 2025, alle ore 9.00, sul lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, il Cancer Survivors Day, una giornata dedicata alla celebrazione della vita, della resilienza e del percorso di rinascita delle persone che hanno affrontato o stanno affrontando una diagnosi oncologica.

L’evento, organizzato in maniera significativa nel giorno del Solstizio d’Estate, prevede una lezione di yoga rigenerante e accessibile a tutti, condotta dalla dr.ssa Daniela Bocchieri, responsabile Educazione alla salute ASP di Ragusa, pensata in particolare per pazienti oncologici, ex pazienti, familiari, caregiver e chiunque desideri esprimere vicinanza e solidarietà.

La presidente di LILT Ragusa, Maria Teresa Fattori, sottolinea: “Il Cancer Survivors Day è molto più di un evento simbolico. È un invito a prendersi cura del proprio benessere fisico ed emotivo, è un gesto collettivo di consapevolezza e speranza. Abbiamo scelto la pratica dello yoga perché rappresenta un momento di riconnessione profonda, di ascolto e di forza ritrovata. Vogliamo che questa giornata sia un inno alla vita, aperta a tutti, per ricordare che il cammino dopo la malattia continua, e può essere vissuto con energia, serenità e condivisione”.

L’evento è gratuito e a numero limitato, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. È possibile iscriversi presso la segreteria LILT Ragusa, in via G. Ottaviano (Ragusa Ibla), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, contattando i numeri:

• 334 398 5455 (anche via WhatsApp)

• 0932 229128

L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle 8.00, con chiusura registrazioni alle 8.45, orario oltre il quale i posti non reclamati saranno assegnati a chi si trova in lista d’attesa, in ordine di arrivo. La lezione durerà circa un’ora e sarà offerto un tappetino yoga e una T-shirt commemorativa a tutti gli iscritti.

Il Cancer Survivors Day è un’iniziativa realizzata da LILT Milano, giunta alla sesta edizione e ispirata all’omonima giornata nata nel 1988 negli Stati Uniti, e rappresenta un momento di forte impatto simbolico ed emotivo, dedicato al coraggio, alla cura e alla rinascita.

Il 21 giugno celebra la vita con LILT Ragusa. Iscriviti e partecipa.