, chiarisce: “Da qualche giorno, abbiamo voluto esporre sui balconi di palazzo San Domenico, la Bandiera della Pace. Di fronte a quello che sta succedendo in Medio Oriente e alla guerra ormai in corso tra Israele e Iran, di fronte alle stragi degli innocenti sulla striscia di Gaza, ai raid continui, di fronte alla guerra in Ucraina che non si arresta ma rischia di degenerare ancora di più, di fronte ai conflitti sparsi in ogni parte del Mondo, di fronte alla mancanza di parole che invitano alla Pace se escludiamo quelle pronunciate da Papa Leone. Di fronte a tutto questo, anche una città come la nostra, come Modica, può e deve far sentire l’anelito di Pace e di civile convivenza che deve esserci e che non può essere seppellito da quanto accade e dall’assuefazione silente. Condividendo e facendoci promotori sulla proposta arrivata in mozione da espressioni del consiglio comunale, da stasera una luce illuminerà l’ex convento del Carmine di piazza Matteotti e domani sera, dalle 20, silenti e senza simboli e bandiere che non siano come quella esposta sulla balconata di palazzo San Domenico, percorreremo con il Comitato per la Pace la strada che porta dal sagrato della Madonna delle Grazie sino a San Pietro. Forse sono gesti minimi al cospetto del Mondo che c’è oggi attorno a noi, di quello che sta succedendo e alle crisi internazionali; ma vogliamo farli, insieme, perché nessuno resti insensibile e giri le spalle al dramma e alle conseguenze nefaste delle guerre. Anche a Modica…”.