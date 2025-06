Un vero e proprio percorso di recupero della dimensione abitativa in centro storico che ha già dato i propri frutti. Torna Arte in Corso, stavolta con uno spin off dal titolo “Sorsi d’arte – Colori e calici” che ha fatto registrare un successo condiviso. Gregorio Lenzo, Silvana Amarù e Daniela Marchi hanno centrato ancora una volta il bersaglio, dimostrando che attraverso l’unione di intenti si può riuscire a determinare il raggiungimento di traguardi che a prima vista potevano sembrare lontano anni luce.“È stato un vero trionfo di bellezza, creatività e partecipazione – dicono i tre – “Sorsi d’Arte” ha portato vita, colore e sorrisi a Cala Rittu, trasformando uno spazio urbano in un laboratorio a cielo aperto. Tra un calice di vino e un tocco di pennello, ognuno ha potuto scoprire il piacere di creare e condividere. Un laboratorio partecipato, dove l’arte ha incontrato la convivialità, accendendo emozioni e legami. Grazie a chi ha partecipato, a chi ha dipinto, a chi ha brindato con noi. Il successo di “Sorsi d’Arte” è il vostro entusiasmo”. Gli organizzatori hanno anche voluto ringraziare Mariangela Elisa Gulino per il servizio fotografico, avendo immortalato momenti belli e autentici della giornata. “Questi non sono altro – proseguono Lenzo, Amarù e Marchi – che ulteriori passi di un percorso che ci permetterà di guardare avanti con la consapevolezza che soltanto così facendo si potrà arrivare a raggiungere uno specifico obiettivo. Siamo molto soddisfatti non solo del risultato, ma anche e soprattutto della volontà e della determinazione delle persone che abbiamo coinvolto a volere partecipare, a volere fornire un proprio contributo per la crescita graduale della nostra città anche sotto questo punto di vista del miglioramento del decoro e della qualità della convivenza civile”.