Il 12 giugno scorso il Fondo Ambiente Italiano ha annunciato i vincitori della ventesima edizione del censimento “I Luoghi del cuore”, iniziativa attraverso la quale il Fai restaura, valorizza e salva il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Quest’anno, tra i primi 10 classificati, vi è anche il parco archeologico di Cava Ispica che si è posizionato al sesto posto in Italia. Lo straordinario sito archeologico situato tra Modica, Ispica e Rosolini, scrigno di storia e di biodiversità, versa da anni in condizioni di abbandono e di degrado nella quasi totale indifferenza generale. Lo scorso ottobre la Fondazione Grimaldi e numerose associazioni della città di Modica (Associazione Culturale Via, Ente Autonomo Liceo Convitto, Movimento in Difesa dei Consumatori, Movimento Azzurro Cava Ispica, Associazione Guide turistiche di Ragusa, Associazione Proserpina, Associazione Franco Ruta) hanno deciso di candidare il parco nella speranza che la Regione Sicilia e gli enti competenti avviassero seri interventi per renderlo fruibile. Da quel momento si è attivata una catena di solidarietà: la Regione Sicilia, su iniziativa del deputato Ignazio Abbate, ha stanziato 150mila euro per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali; le associazioni locali hanno organizzato attività ed eventi – la passeggiata culturale a Cava Ispica a cura dell’archeologo Giovanni Di Stefano; la Giornata internazionale della guida turistica, l’evento “Un giorno a museo per Cava Ispica” con gli studenti dell’I.C. Ciaceri di Modica- per raccogliere firme e salvare il sito. Grazie agli sforzi, all’impegno dei volontari e delle associazioni di Modica e soprattutto alla sensibilità di tantissime scuole della provincia di Ragusa – gli Istituti Comprensivi di Modica “Ciaceri”, “Raffaele Poidomani”, “Carlo Amore”e Istituti Superiori “G. Verga”, “Archimede”, “Principe Grimaldi”, “Galilei Campailla” e “Euroform”; gli Istituti Comprensivi di Ragusa “Quasimodo”, “M. Schininà”, “G. Pascoli”, “Francesco Crispi”, “Berlinguer”; l’I.C. “Rogasi” di Pozzallo; l’I.C. “Psaumide Camarinense” di Santa Croce Camerina; gli I.C. “Marconi”, “Leonardo Sciascia” “Filippo Traina”, “Caruano”, “Portella della Ginestra” e l’I.S. “Fermi” di Vittoria; l’I.C. “Leonardo da Vinci” e l’I.S. “Curcio” di Ispica; l’Istituto CPIA di Ragusa; l’I.S. “Carducci” di Comiso; l’I.C. “Capitano Puglisi” di Acate – il comitato FAI “Abbi cura di Cava Ispica ha raccolto più di 32 mila firme. Un ringraziamento doveroso è stato rivolto al Provveditorato agli Studi, nella figura del funzionario dottoressa Iurato che, con grande entusiasmo, ha promosso tra le scuole l’iniziativa de “I luoghi del Cuore”. Il Comitato Fai vuole adesso rivolgere un appello al Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica affinché gli enormi sforzi fatti non siano vani e si presenti un progetto valido di restauro e di valorizzazione del meraviglioso parco archeologico al Fondo Ambiente Italiano. Attraverso il finanziamento FAI, infatti, Cava Ispica potrà diventare ufficialmente “Un Luogo del Cuore” per essere promosso, valorizzato e visitato da migliaia di turisti come merita. Perché Cava Ispica è la più grande testimonianza storica del nostro territorio ed è un luogo che resta impresso nell’anima.