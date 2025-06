Esporre il drappo devozionale sui balconi è un modo per sentire sempre più vicina la protezione di San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e della città di Ragusa. Lo spiegano dalla Cattedrale dove, anche in occasione del mese di giugno, quando si festeggia la solennità della nascita del santo precursore, è possibile richiedere il drappo ornamentale da esporre in occasione dei festeggiamenti. E’ realizzato in velluto o in stoffa con le misure: cm 60×100 e cm 96×165. Intanto, venerdì, proseguiranno le celebrazioni. Dopo la preghiera del Rosario prevista per le 19,30, alle 20 ci sarà il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Per l’occasione, don Salvatore Puglisi e don Rosario Cavallo celebreranno il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. La cerimonia religiosa sarà animata dalla corale della Cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Tutte le sante messe e gli eventi all’interno della cattedrale possono essere seguiti in diretta streaming sul sito www.cattedralesangiovanni.it . Si possono seguire gli eventi della festa, inoltre, sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”. A darne comunicazione il parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, con gli altri sacerdoti della Cattedrale.