“Ho presentato una richiesta di accesso agli atti per fare piena luce sulla situazione debitoria dei grandi evasori tributari della città di Modica”. Lo annuncia la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo (nella foto), dopo avere partecipato, poco tempo fa, ad un incontro pubblico, con diversi cittadini modicani, in cui la sindaca Monisteri ha affermato di essere a conoscenza di una evasione dei tributi comunali relativa ad alcuni soggetti per somme consistenti. “Una situazione a dir poco paradossale per un Comune che è in dissesto finanziario e che avrebbe invece bisogno di ossigeno nelle proprie casse – dice Campo -. Tutto questo era stato già sollevato, tra gli altri, dal nostro gruppo di Modica, sempre molto attento a questo tipo di vicende”. “Ci chiediamo come sia stato possibile che nel corso degli anni non ci si sia accorti di un numero così significativo di evasori totali e di somme così importanti, di fatto sottratte ai servizi destinati ai cittadini”, afferma Saro Tribastone, rappresentante del gruppo m5S di Modica.