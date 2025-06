Prendono il via da domani i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù (nella chiesa conosciuta come i Gesuiti attualmente in fase di ristrutturazione, le funzioni religiose sono ospitate all’interno del teatro parrocchiale) a Ragusa. Si comincia con la messa in programma alle 8,30 mentre alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Guastella e animata dal gruppo Caritas. A seguire la presentazione della Lettera enciclica “Dilexit nos” di Papa Francesco. Sabato, alle 8,30 la santa messa e alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica. Per l’occasione, l’omelia sarà tenuta dal diacono Giuseppe Bottone e animata dalla comunità capi Agesci. Domenica 22 giugno, invece, sarà la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Alle 9 e alle 11 le sante messe. Alle 19, in cattedrale, la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 20 la processione eucaristica cittadina. “Anche quest’anno – dice il parroco, il sacerdote Marco Diara – la festa vuole, tra l’altro, caratterizzarsi come una straordinaria occasione di aggregazione per la nostra comunità. Tutto ciò è testimoniato dall’attenzione che abbiamo riservato ai vari aspetti della socialità. Per questa ragione, nel corso dell’anno, come comunità abbiamo inteso promuovere numerose iniziative destinate a favorire lo stare assieme”.