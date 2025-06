Un increscioso e inquietante atto di molestia è stato compiuto stamattina, nei pressi dell’asilo nido di via Firenze a Vittoria. La vittima è una giovanissima mamma che è stata avvicinata e palpeggiata da un uomo nei pressi della scuola. Lo riferisce il giornalista Gianni Di Gennaro sul suo profilo social.

Casualmente e per fortuna, da lì in quel momento, si trovava a passare un imprenditore agricolo molto noto in città, sia per il suo lavoro, sia perché è componente attivo del Comitato vittoriese della Croce Rossa Italiana. L’imprenditore si è fermato e ha bloccato l’uomo, immediatamente dopo ha chiamato prima la polizia, ma la volante era impegnata in un altro intervento e poi i carabinieri che hanno inviato sul posto un’auto di servizio. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma. La giovane mamma particolarmente provata da quanto era accaduto è stata invitata a sporgere denuncia e le è stato suggerito un consulto sanitario, considerato il suo stato di agitazione. L’arrivo dei militari dell’Arma ha forse evitato il linciaggio dell’energumeno, in quanto nel quartiere dove è avvenuto sono accorse numerose donne per dare manforte alla giovane mamma. Adesso sarà il magistrato di turno a decidere cosa fare.