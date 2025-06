Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa annuncia l’attivazione, per il periodo luglio – ottobre 2025, delle rotte aeree Roma–Comiso e Milano–Comiso, grazie all’affidamento dei servizi di promozione e marketing territoriale alla compagnia Aeroitalia S.r.l.. L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni strategiche messe in campo dall’Ente per favorire la connettività aerea del territorio ibleo e sostenere lo sviluppo turistico ed economico della provincia di Ragusa, utilizzando una parte delle risorse previste dai fondi ex Insicem – pari a 3 milioni di euro – destinate specificamente ad attività di marketing territoriale. Il progetto proposto da Aeroitalia, selezionato a seguito della manifestazione di interesse avviata dal Libero Consorzio, prevede l’attivazione delle rotte Roma-Comiso e Milano-Comiso con almeno tre voli settimanali, a partire da luglio fino ottobre 2025, per un totale minimo di 40 voli su ciascuna tratta. Questa azione ha un valore particolarmente strategico per il territorio in quanto consente di garantire operatività durante l’intera Summer 2025, periodo che rischiava di rimanere scoperto, in attesa dell’attivazione – prevista a partire da novembre – dei bandi di continuità territoriale per i collegamenti nazionali da e per l’aeroporto di Comiso. La scelta dell’ente provinciale si affianca alla strategia di potenziamento dello scalo ibleo avviata con la manifestazione di interesse approvata nelle scorse settimane. L’iter, al quale hanno risposto diverse compagnie aeree interessate a proporre progetti integrati di marketing territoriale da sviluppare su rotte strategiche con partenza e arrivo a Comiso da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Torino e Pisa prevede tuttavia tempistiche che di fatto avrebbero escluso la copertura della stagione estiva. Grazie a un’intensa attività di ascolto e condivisione con le forze sociali, datoriali, sindacali, le pubbliche amministrazioni della provincia di Ragusa e dei territori limitrofi, nonché con la società di gestione aeroportuale Sac, il Libero Consorzio ha promosso una soluzione ponte che permetta di salvaguardare la presenza turistica nel territorio già a partire da luglio 2025, garantendo collegamenti diretti con due dei principali bacini nazionali. L’attivazione delle rotte con Aeroitalia rappresenta quindi un primo, importante risultato di una più ampia strategia di medio-lungo termine che punta al rafforzamento strutturale della rete di collegamenti aerei dell’aeroporto di Comiso, a beneficio dell’intera area sud-orientale della Sicilia. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa continuerà a sostenere e coordinare tutte le iniziative volte a migliorare l’accessibilità del territorio, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per il turismo, le imprese e la cittadinanza.