E’ iniziato oggi il triduo solenne in onore di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi. Il triduo sarà predicato da padre Francesco Narcisi op. Inoltre, da oggi sarà possibile ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni a cura del circolo “San Giovanni Battista”. Questo il programma della giornata. Alle 18 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città, con visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù. Dalle 18 alle 2 del mattino, al quartiere San Giovanni, di scena il “Carrugghiu fest” con musica, area food, degustazioni e giochi per bambini a cura del circolo San Giovanni Battista. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Al termine, l’esecuzione delle marce in piazza San Giovanni. Dalle 21 alle 24, inoltre, è prevista la visita del campanile, con ingresso gratuito per i minori. Domenica 22, poi, ci sarà la solennità del Corpus domini. Alle 10,30 il corpo bandistico Alessandro Scarlatti percorrerà le vie della città. Alle 11 la santa messa presieduta da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale. Alle 19, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco con la partecipazione delle parrocchie di Chiaramonte Gulfi, le confraternite, associazioni e movimenti ecclesiali cattolici. Alle 20,15 la solenne processione eucaristica per le seguenti vie con le soste nelle principali chiese di Chiaramonte: piazza Duomo, San Paolo, Vittorio Emanuele, Marconi (sosta chiesa di San Giuseppe), Vittorio Emanuele, corso Umberto (sosta dalle monache carmelitane), corso Umberto, piano Ss. Salvatore (sosta chiesa Ss. Salvatore), Umberto, Roma, Maiorana (sosta chiesa San Filippo), Montesano, Chiavola, Guastella, via e piazza San Giovanni chiesa di San Giovanni. La processione si concluderà con la benedizione eucaristica.