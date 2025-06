Oltre alle prime riconferme annunciate nei giorni scorsi, il mercato in entrata del Volley Avimecc Modica inizia a muovere i primi passi. La dirigenza biancoazzurra, infatti, ha messo nero su bianco e riportato a Modica dopo due stagioni il centrale Fabrizio Garofolo (nella foto).

Classe 1998, originario di Anzio, Fabrizio Garofolo è alto 202 centimetri e vanta diverse esperienze anche in serie A2 con Club Italia, Castellana Grotte e Potenza. Successivamente a giocato in A3 con Sabaudia, prima di arrivare a Modica nella stagione 2020/2021. In biancoblu ha giocato per tre stagioni prima delle esperienze di Sorrento nel 2023/2024 e lo scorso campionato con Gioia del Colle.

Ora la nuova avventura all’ombra del Castello, dove Garofolo torna con tanto entusiasmo e motivazioni.

“Torno a Modica dopo due stagioni – spiega il nuovo centrale dell’Avimecc – di certo mi farà uno strano effetto ritornare nella città della Contea che, due stagioni fa ho lasciato a malincuore. Qui ho trovato una famiglia e per questo motivo ero sicuro che il mio sarebbe stato solo un arrivederci. A Modica ritroverò tanti amici. Mi aspetto una stagione dura, ma con il giusto entusiasmo e la giusta carica, sono certo che possiamo fare bene e possiamo toglierci belle soddisfazioni. Conosco molto bene l’ambiente – continua – e conosco molto bene anche la maggior parte dei dirigenti e dei miei compagni di squadra, ma soprattutto conosco coach Enzo Distefano. Ho già parlato con lui e con il presidente Ezio Aprile e il DG Luca Leocata ed ho subito condiviso il loro progetto e le loro ambizioni. Sono tornato volentieri a Modica perchè, quando sono andato via sentivo di aver lasciato qualcosa in sospeso e con Distefano alla guida della squadra sono sicuro che centreremo i nostri obiettivi. Non vedo l’ora di cominciare – conclude Fabrizio Garofolo – per conoscere i miei nuovi compagni di squadra e salutare tutti i tifosi che già da ora invito al “PalaRizza”, perchè quest’anno abbiamo bisogno più che mai di loro e del loro tifo”.

Quello di Fabrizio Garofolo, dunque, è un gradito ritorno, voluto anche da Enzo Distefano, che crede molto in lui.

“Sono felice del ritorno a Modica di Fabrizio Garofolo – dichiara il tecnico del sestetto modicano – il suo curriculum di atleta parla chiaro. Personalmente ho avuto il piacere di allenarlo nelle stagioni passate e quando sono diventato head coach dell’Avimecc Modica è stato tra i primi a cui avevo chiesto di rimanere. Purtroppo lui aveva già preso accordi con altri club, motivo per cui sono stato costretto a rinunciare al suo apporto. Ora – continua – grazie all’impegno della dirigenza siamo riusciti a riportarlo in biancoazzurro e per me questa è una grandissima soddisfazione perchè so che nel reparto dei centrali saremo veramente molto competitivi perchè con le altre importanti riconferme, l’arrivo di Garofolo è veramente la ciliegina sulla torta. Sono soddisfatto e non vedo l’ora di ricominciare ad allenarlo. Ho già parlato con lui – conclude Enzo Distefano – confrontandoci su quella che sarà la prossima stagione e il fatto di averlo sentito motivato e felice del suo ritorno a Modica mi da la certezza che, grazie al suo contributo e alla sua esperienza abbiamo alzato l’asticella del nostro roster”.