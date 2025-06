L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa ha vissuto due giornate molto intense e significative per la realtà sezionale iblea. La delegazione iblea, guidata dal presidente Uici Salvatore Albani, presente anche Massimo Campo, ha partecipato, infatti, all’inaugurazione del nuovo parco macchine della Stamperia regionale Braille di Catania, un traguardo raggiunto grazie al prezioso contributo della Regione Sicilia (nella foto da sinistra Campo e Albani). “Si tratta – spiega il presidente Albani – di un passo avanti concreto per migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione”. La delegazione ragusana, poi, è stata presente a un importante convegno sull’intelligenza artificiale, per confrontarsi con esperti del settore, approfondire le nuove tecnologie e cogliere spunti utili da applicare anche nell’ambito territoriale ibleo. L’appuntamento è stato organizzato dalla Stamperia regionale Braille di Catania. “Anche in questo caso – continua Albani – si è trattato di un appuntamento meritevole della massima considerazione che ci ha permesso di comprendere quali sono le prospettive riguardanti il futuro. E devo dire che, per quanto ci riguarda, si aprono occasioni molto interessanti. Ringrazio chi ci ha ospitato a questo doppio appuntamento che ci ha permesso di acquisire numerose conoscenze che, naturalmente, scambieremo in sezione per fornire utili supporti ai nostri associati nel contesto di un futuro che si annuncia sempre più ricco di stimoli”.